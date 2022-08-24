طائرتان سعوديتان تصلان إلى تركيا لنقل 13 مصابًا في حادثة ريزا

امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة الدائم بأبنائها في الخارج وبمتابعة مستمرة من الجهات المعنية، وصلت صباح اليوم الأربعاء طائرتان سعوديتان لمطار ريزا بشمال تركيا؛ لنقل المواطنين السعوديين المصابين في الحادث المروري الذي وقع لحافلة تقلّ عددًا من السياح في مدينة ريزا بشمال تركيا في "20/ 8/ 2022م"، وعددهم "13" مواطنًا ومواطنة، "6" منهم منومون في المستشفيات التركية، و"7" آخرون يعانون من إصابات متفاوتة؛ وذلك لاستكمال علاجهم في مستشفيات المملكة.