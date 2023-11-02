في مواسم الأمطار وبعد الغرق والاحتجازات.. لماذا لم تشفع الملايين لأنفاق الشرقية؟

في عام 1428هـ افتتحت أمانة المنطقة الشرقية نفق طريق الملك فهد تقاطع طريق الأمير نايف، بتكلفة إجمالية تجاوزت "34" مليون ريال، التي لم تشفع لهذا النفق؛ فمنذ افتتاحه وخلال 17 عامًا أُغلق هذا النفق عدة مرات بسبب تجمع مياه الأمطار، والتي أرجعت أمانة المنطقة الشرقية سابقًا تجمعَ المياه إلى نزول مياه الحارات القريبة من النفق؛ وبالتالي تجمعت مياه الأمطار داخل النفق، وقامت الأمانة بإغلاق النفق احترازيًّا لحين سحب تجمع المياه من داخله.