سوق العمل السعودي يسجل رقماً قياسياً جديداً بـ2.5 مليون موظف في القطاع الخاص

واصل سوق العمل السعودي تسجيل معدلات توسع تاريخية، حيث بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث من عام 2025 نحو 2.5 مليون موظف، في أعلى مستوى يتم تسجيله حتى الآن، مع إضافة 24.4 ألف وظيفة جديدة خلال ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح مستشار الموارد البشرية الدكتور خليل الذيابي أن هذا النمو لا يقتصر على ارتفاع عدد الوظائف، بل يشمل أيضًا تسارع دخول شرائح جديدة من الخريجين والباحثين عن عمل، ما يفسر ارتفاع معدل البطالة رغم استمرار خلق الفرص.
وبيّن أن ارتفاع البطالة لا يعني فقدان وظائف، بل يعود إلى اتساع حجم القوة العاملة نتيجة زيادة الداخلين الجدد إلى السوق، إذ يُقاس معدل البطالة بنسبة الباحثين عن عمل إلى إجمالي القوة العاملة.
وأشار إلى أن الفروقات بين فئات البطالة تعكس أنماطًا مختلفة للمشاركة، ما يدل على تغير ديناميكية السوق لا تراجع الأداء الاقتصادي.
وأكد الذيابي أن هذا النمط يُعد طبيعيًا في الأسواق التي تمر بمرحلة توسع وتحول، إذ تنشط حركة التنقل بين الوظائف قبل أن تستقر المؤشرات، مشيرًا إلى أن منظومة سوق العمل تعمل على تعزيز كفاءة التوظيف وتحسين المواءمة بين الكفاءات الوطنية والفرص، وتنظيم العلاقة التعاقدية لضمان الاستدامة.
وختم حديثه بالتأكيد على أن ما تشهده السوق حاليًا يُعد جزءًا من مرحلة انتقالية نحو نمو طويل المدى، ويجب قراءة المؤشرات الحالية ضمن هذا السياق، لا كمؤشرات على تباطؤ اقتصادي.