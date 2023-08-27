هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز تدعو أصحاب المخيمات إلى المسارعة في إزالتها

دعت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية جميع من لديهم مخيمات واقعة بين طريق رماح- الرياض شرقاً، وطريق البويب غربًا للمسارعة بإزالة المخيمات أو الإنشاءات غير النظامية الأخرى، وإعادة الأراضي لوضعها السابق الذي كانت عليه؛ تفاديًا لإيقاع المخالفات النظامية بحقهم.
وأكدت الهيئة أنه يمنع التخييم داخل حدود محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية؛ وذلك حفاظًا على البيئة الطبيعية والغطاء النباتي والحياة الفطرية وضمان استدامتها، إلى جانب استصلاح الأراضي المتضررة وزيادة المساحات الخضراء، والحفاظ على القيمة التاريخية والثقافية للمناطق الأثرية المحمية.
وتشدد الهيئة على الالتزام والمسارعة بإزالة المخيمات، مبينةً أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق المخالفين خلال الفترة القادمة.