هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز تدعو أصحاب المخيمات إلى المسارعة في إزالتها

دعت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية جميع من لديهم مخيمات واقعة بين طريق رماح- الرياض شرقاً، وطريق البويب غربًا للمسارعة بإزالة المخيمات أو الإنشاءات غير النظامية الأخرى، وإعادة الأراضي لوضعها السابق الذي كانت عليه؛ تفاديًا لإيقاع المخالفات النظامية بحقهم.