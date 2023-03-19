كدادة جسر الملك فهد.. عين على "تنظيم يجنّبهم المساءلة" وأخرى ترقب الـ 400 ريال

عند مشاهدتك -لأول مرة- مواقف جسر الملك فهد، وتحديداً قبل بوابة دفع الرسوم من الجانب السعودي، تكتشف أنها تحوّلت إلى تجارة رابحة لكدادة الجسر، يستغلونها في جميع الأوقات، وتحديداً في المواسم بطرقٍ عدة.