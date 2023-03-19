محليات
كدادة جسر الملك فهد.. عين على "تنظيم يجنّبهم المساءلة" وأخرى ترقب الـ 400 ريال
تحوّلت إلى تجارة رابحة يستغلونها في جميع الأوقات وتحديداً في المواسم بطرق عدة
تصوير: وليد آل عوض
عند مشاهدتك -لأول مرة- مواقف جسر الملك فهد، وتحديداً قبل بوابة دفع الرسوم من الجانب السعودي، تكتشف أنها تحوّلت إلى تجارة رابحة لكدادة الجسر، يستغلونها في جميع الأوقات، وتحديداً في المواسم بطرقٍ عدة.
وقفت "سبق"، في الموقع وتحدثت مع بعض الكدادة الذين طالبوا بأن يكون هناك تنظيمٌ لهذه العملية، وفق آلية معينة لضمان عدم وجود مخالفاتٍ عليهم.
وأكّد بعضهم وجود بعض مواطني دول الخليج في الموقع وممارسة الكدادة أيضاً بسبب المقابل المادي الكبير من وراء هذا العمل، إذ يتجاوز قيمة المشوار الواحد أكثر من 400 ريال لمسافة 25 كيلو.