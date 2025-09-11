الطلبات المسبقة للحصول على مجموعة أجهزة آيفون 17 تبدأ الجمعة 12 سبتمبر عبر Amazon.sa

- الطلبات المسبقة على مجموعة أجهزة آيفون 17 وأحدث إكسسوارات آبل تبدأ يوم الجمعة 12 سبتمبر على Amazon.sa، مع عروض الاستبدال وخيارات الدفع المرنة، وتوصيل سريع ومجاني للعملاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية
أعلنت أمازون السعودية عن بدء تلقي الطلبات المسبقة للحصول على مجموعة آيفون 17 الكاملة، بما في ذلك آيفون 17 برو ماكس، و آيفون 17 برو، و آيفون إير، إلى جانب أحدث إكسسوارات آبل مثل إيربودس 3Series ، و الساعة الذكية Apple Watch Series 11، والساعة الذكية Apple Watch Ultra من آبل، على Amazon.sa.
تبدأ الطلبات المسبقة يوم الجمعة 12 سبتمبر الساعة 3 مساءً، وتتوافر الأجهزة يوم الجمعة 19 سبتمبر. ويمكن للعملاء في جميع أنحاء المملكة أن يكونوا من أوائل من يحصلون على أحدث أجهزة آبل، مع ضمان Amazon.sa.، كبائع معتمد، للأصالة الكاملة، والأسعار التنافسية، وتجربة شراء سهلة.
كما يمكن الاختيار من بين العديد من حلول الدفع المرنة، بما في ذلك خدمة "تسوق الآن وادفع لاحقاً" وخطط تقسيط الدفعات بدون فوائد، مما يجعل عملية ترقية أجهزتهم أكثر سهولة، وتتم بطريقة دفع ملائمة لاحتياجاتهم.
ويتيح موقع Amazon.sa للعملاء إمكانية استبدال أجهزتهم القديمة بخصومات فورية تصل إلى3400 ريال سعودي، مما يساعدهم على التوفير والمساهمة بدور فعال في الحد من النفايات الإلكترونية في نفس الوقت.
وتستفيد جميع الطلبات المسبقة للحصول على آيفون 17 في كل أنحاء المملكة عبر من خدمة التوصيل المجاني والسريع، ويتسنى لأعضاء "برايم" استلام طلباتهم في اليوم التالي فور إصدار الجهاز. يمكن للجميع الاشتراك في برنامج "برايم" عبر www.amazon.sa/prime للاستمتاع بمزايا خدمة التوصيل الحصرية بأعضاء البرنامج، ليكونوا من أوائل الأشخاص الذين يحصلون على أحدث الأجهزة من آبل.
· توصيل مجاني وسريع: سيستفيد جميع العملاء الذين يطلبون مسبقاً من خدمة التوصيل المجاني والسريع بمجرد إصدار الأجهزة.
· أسعار تنافسية: تتوفر مجموعة أجهزة آيفون 17 و إكسسوارات آبل على Amazon.sa بنفس السعر المتوفر في متاجر آبل في المملكة.
· خيارات دفع مرنة: يمكن للعملاء الاختيار بين خطط تقسيط بدون فائدة لمدة تصل إلى 12 شهراً، وخيارات "تسوق الآن وادفع لاحقاً" من تابي و تمارا ، مما يجعل عملية الترقية سهلة وفي المتناول.
· ضمان الأصالة: بصفتها موزعاً معتمداً لمنتجات آبل، تضمن Amazon.sa إن جميع أجهزة آيفون 17 وإكسسوارات آبل التي يتم توصيلها للعملاء أصلية.
· الضمان والحماية: يتوفر ضمان لمدة عام عند شراء أحدث إصدارات آبل من Amazon.sa.
يمكن للعملاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية تقديم طلب مسبق للحصول على جهاز آيفون 17 عن طريق تنزيل تطبيق Amazon أو زيارة www.amazon.sa لشراء الجهاز مباشرة. وفي حال نفاد جميع الطلبات المسبقة، نوصي المتسوقين بزيارة Amazon.sa بشكل منتظم للتحقق من توفرها.