الطلبات المسبقة للحصول على مجموعة أجهزة آيفون 17 تبدأ الجمعة 12 سبتمبر عبر Amazon.sa

· توصيل مجاني وسريع: سيستفيد جميع العملاء الذين يطلبون مسبقاً من خدمة التوصيل المجاني والسريع بمجرد إصدار الأجهزة.

· أسعار تنافسية: تتوفر مجموعة أجهزة آيفون 17 و إكسسوارات آبل على Amazon.sa بنفس السعر المتوفر في متاجر آبل في المملكة.

· خيارات دفع مرنة: يمكن للعملاء الاختيار بين خطط تقسيط بدون فائدة لمدة تصل إلى 12 شهراً، وخيارات "تسوق الآن وادفع لاحقاً" من تابي و تمارا ، مما يجعل عملية الترقية سهلة وفي المتناول.

· ضمان الأصالة: بصفتها موزعاً معتمداً لمنتجات آبل، تضمن Amazon.sa إن جميع أجهزة آيفون 17 وإكسسوارات آبل التي يتم توصيلها للعملاء أصلية.

· الضمان والحماية: يتوفر ضمان لمدة عام عند شراء أحدث إصدارات آبل من Amazon.sa.