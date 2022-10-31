القيادة تهنئ "لولا دا سيلفا "بفوزه في الانتخابات الرئاسية في البرازيل

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيد لولا دا سيلفا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية.