نائب أمير الرياض يطمئن على المواطن فهد الدلبحي الذي أُصيب أثناء إنقاذ مركبة محترقة

كما وجّه نائب أمير الرياض بتوفير جميع الخدمات الصحية اللازمة والرعاية الطبية الكاملة للمصاب حتى يتماثل للشفاء، في إطار ما توليه الدولة من اهتمام برعاية أبنائها والوقوف إلى جانبهم في مختلف المواقف.