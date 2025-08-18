نائب أمير الرياض يطمئن على المواطن فهد الدلبحي الذي أُصيب أثناء إنقاذ مركبة محترقة

أجرى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفيًا بالمواطن ماهر فهد الدلبحي، الذي تعرّض لإصابات بحروق أثناء إنقاذه مركبة محترقة بجوار إحدى محطات الوقود في محافظة الدوادمي.
واطمأن الأمير خلال الاتصال على الحالة الصحية للمواطن، مشيدًا بشجاعته ومبادرته الإنسانية، ومؤكدًا حرص القيادة على متابعة أحوال المواطنين وتقدير مواقفهم النبيلة.
كما وجّه نائب أمير الرياض بتوفير جميع الخدمات الصحية اللازمة والرعاية الطبية الكاملة للمصاب حتى يتماثل للشفاء، في إطار ما توليه الدولة من اهتمام برعاية أبنائها والوقوف إلى جانبهم في مختلف المواقف.