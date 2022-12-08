"فهد بن عبد الرحمن": المملكة تُطوع علاقاتها مع الصين لخدمة أهداف رؤية 2030

وتابع: "لا يجب أن ننسى ما قامت به اللجنة السعودية - الصينية المشتركة رفيعة المستوى، التي يرأسها من الجانب السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من دور محوري في زيادة التنسيق في الشأنين السياسي والأمني، وتعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية، والطاقة، والثقافة، والتقنية، ولا أستبعد أن تثمر الزيارة عن مزيد من التعاون والتنسيق وتنفيذ مشاريع مشتركة، تصبّ في صالح الدولتين؛ في إشارة إلى أن الرياض وبكين في حاجة إلى التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة في الكثير من المجالات.