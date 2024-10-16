في 3 عمليات.. "الأمن البيئي" تضبط مقيميْن ومواطنًا لمخالفتهم نظام البيئة

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية؛ لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات زراعية في المنطقة الشرقية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة، وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية، غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال.