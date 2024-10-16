في 3 عمليات.. "الأمن البيئي" تضبط مقيميْن ومواطنًا لمخالفتهم نظام البيئة

تَمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط مقيميْن ومواطن؛ لمخالفتهم النظام البيئي، في ثلاث وقائع منفصلة.
وتفصيلًا، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية؛ لارتكابه مخالفة رعي (28) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية؛ مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية؛ لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات زراعية في المنطقة الشرقية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة، وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية، غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال.
وقد ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته أكثر من مترين مكعبين من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة؛ مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلييْن غرامةٌ تصل إلى (16.000) ريال لكل متر مكعب.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.