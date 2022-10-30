أرامكو و جامعة الملك فهد للبترول يوقعان مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة لتعزيز العمل التطوعي بالمملكة

وبهذه المناسبة أوضح النائب الأعلى للرئيس لقطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، نبيل بن عبدالله الجامع أن العمل التطوعي يحظى باهتمام كبير في كل برامج أرامكو السعودية في مجال المواطنة، حيث يعبر العمل التطوعي عن الحس والعمل الجماعي، وهو أحد أنبل الطرق للتقاني في خدمة وتنمية وطننا. ونحن نفخر بأن أرامكو السعودية تتمتع بتاريخ عريق في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتحقيق قيم المواطنة في المجتمعات التي تعمل بها عبر خدمتها وتمكينها".