محليات
بالفيديو.. البرق يضرب قمة برج الساعة بمكة المكرمة
بالتزامن مع هطول أمطار على العاصمة المقدسة
نجح اليوم المصور محمد الهذلي، في توثيق مقطع فيديو للحظة إصابة البرق لقمة برج الساعة في مكة المكرمة، أضفت منظراً طبيعياً خلاباً ومهيباً لسماء العاصمة المقدسة، يرافقها صوت دوي الرعد، ولقي المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.
ووثق المصور محمد الهذلي مقطع فيديو، التقطه لحظة إصابة الصاعقة لبرج ساعة مكة أثناء هطول الأمطار على مكة المكرمة.
يذكر أن العاصمة المقدسة شهدت مساء اليوم، رياحاً سطحية مثيرة للأتربة والغبار أعقبها موجة أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة تزامن معها أصوات الرعد والتي دوت بأصوات عالية، فيما أضاءت سماء شرق العاصمة المقدسة البروق.