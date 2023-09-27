بالفيديو.. البرق يضرب قمة برج الساعة بمكة المكرمة

نجح اليوم المصور محمد الهذلي، في توثيق مقطع فيديو للحظة إصابة البرق لقمة برج الساعة في مكة المكرمة، أضفت منظراً طبيعياً خلاباً ومهيباً لسماء العاصمة المقدسة، يرافقها صوت دوي الرعد، ولقي المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.