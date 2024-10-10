"وزير الصناعة: القصيم أرض خصبة للصناعات وندعو الشباب للاستثمار في القطاع الصناعي"

كما قام الخريّف بجولة في عدد من "المواقع الصناعية" بالمنطقة، حيث اطلع على الأنشطة التجارية المختلفة، وذلك قبل مشاركته في "برنامج ملتقى شباب الصناعة" الذي رعاه "أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل" مساء أمس. واشتمل الملتقى على "جلسات حوارية" وورش عمل تهدف إلى تحفيز الشباب على الاستثمار في القطاع الصناعي، وتسليط الضوء على الفرص والمبادرات التي تقدمها "وزارة الصناعة والثروة المعدنية".