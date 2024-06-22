"حساب المواطن": نتيجة طلب دراسة الأهلية المقدم بعد "10 يونيو" تكون ضمن دورة أغسطس

أوضح برنامج "حساب المواطن" أنّه في حال تم تقديم طلب بخصوص دراسة الأهلية بعد تاريخ "10 يونيو"؛ فإنه تتمّ دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "أغسطس".
جاء ذلك في معرض ردّ الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين ببرنامج "حساب المواطن" على سؤال بخصوص موعد دراسة الأهلية بعد تقديم الطلب.
يشار إلى أن برنامج حساب المواطن كان قد أودع 3.4 مليار ريال مخصّص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والسبعين، 10.8 ملايين مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 205 مليارات ريال؛ منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن "74%" من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالًا.