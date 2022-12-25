"التجارة" تُشهّر بالمواطن "يوسف بن سالم بن خلف الجهني" والمقيم "نبيل محمد شعبان أبو شحادة" لارتكابهما جريمة التستر في قطاع الإيواء السياحي

ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالمدينة المنوّرة المتضمن فرض غرامة مالية 200 ألف ريال والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.