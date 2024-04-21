لبنان.. إغاثي الملك سلمان يقدّم خدمات صحية لأكثر من 78 ألف مستفيد في عرسال

حرصت المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على إيلاء قطاع الصحة اهتمامًا بالغًا في مختلف الدول والشعوب المحتاجة والمتضرّرة بشتى بقاع الأرض، ومن ضمنهم اللاجئون السوريون والمجتمع المضيف في لبنان.
وفي هذا الإطار قام مركز الملك سلمان للإغاثة بتعزيز قطاع الصحة والرفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين من اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان؛ حيث تم خلال الفترة من 1 مارس 2023م وحتى 29 فبراير 2024م تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية.
واستقبل مركز عرسال للرعاية الصحية الأولية "78.747" فردًا قُدّمت لهم "174.068" خدمة في قسم الصيدلية، وقسم الأشعة، وعيادة الصحة العامة، وعيادة طب العيون، وعيادة طب الأسنان، وعيادة طب الأطفال، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، وعيادة أمراض العظام، وعيادة أمراض القلب، وعيادة أمراض الجهاز البولي، وعيادة الجهاز الهضمي، والعيادة النسائية، وعيادة الغدد والسكري، وعيادة الأمراض الجلدية، فضلًا عن خدمات الصحة المجتمعية والصحة النفسية، وقسم المختبر.
يأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للعديد من الدول المتضرّرة والمحتاجة حول العالم.