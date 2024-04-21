لبنان.. إغاثي الملك سلمان يقدّم خدمات صحية لأكثر من 78 ألف مستفيد في عرسال

واستقبل مركز عرسال للرعاية الصحية الأولية "78.747" فردًا قُدّمت لهم "174.068" خدمة في قسم الصيدلية، وقسم الأشعة، وعيادة الصحة العامة، وعيادة طب العيون، وعيادة طب الأسنان، وعيادة طب الأطفال، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، وعيادة أمراض العظام، وعيادة أمراض القلب، وعيادة أمراض الجهاز البولي، وعيادة الجهاز الهضمي، والعيادة النسائية، وعيادة الغدد والسكري، وعيادة الأمراض الجلدية، فضلًا عن خدمات الصحة المجتمعية والصحة النفسية، وقسم المختبر.