المملكة تحتضن المعرض الأكبر للإنشاء The Big 5 Saudi 2023.. يضمّ أكثر من 750 مشاركًا محليًا ودوليًا

وقال ديفيد جروفر المدير التنفيذي لشركة روشن: "يسرنا أن نشارك في معرض The Big 5 Saudi لنروي قصة نجاحنا أمام جمهور عالمي، نشأت شركتنا روشن وهي شركة تطوير عقاري وطنية، وأحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي ملتزمة كل الالتزام بدعم جهود الحكومة الهادفة إلى زيادة معدل امتلاك الوحدات السكنية وأصول عقارية أخرى للمواطنين السعوديين، يقدم لنا معرض The Big 5 Saudi فرص مميزة للتواصل المستثمرين المحتملين والمقاولين على نطاق واسع وكما أننا نتطلع قدمًا إلى بناء شراكات جديدة في معرض The Bib 5 Saudi".