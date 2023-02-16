المملكة تحتضن المعرض الأكبر للإنشاء The Big 5 Saudi 2023.. يضمّ أكثر من 750 مشاركًا محليًا ودوليًا

من ناحيته، قال محمد كازي نائب رئيس شركة dmg events المنظمة للمعرض: "كانت مشاركة الشركات المحلية والعالمية المتخصصة بقطاع البناء في معرض The Big 5 Saudi كبيرًا جدًا، تمكنّا في هذا الحدث الذي بِيعت جميع تذاكره بالكامل من جمع أفضل ما تقدمه كل دولة من حيث المنتجات والخدمات والخبرات، إنها وسيلة ممتازة للتفاعل مع رواد الصناعات والترحيب بالمشاركة الدولية في الوقت الذي توفر أيضًا فرص للشركات المحلية؛ لعرض علاماتها التجارية.