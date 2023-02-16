المملكة تحتضن المعرض الأكبر للإنشاء The Big 5 Saudi 2023.. يضمّ أكثر من 750 مشاركًا محليًا ودوليًا

يتهيأ معرض The Big 5 Saudi في إصداره الـ11 بالانطلاق للترحيب بالزوار وروّاد الصناعات من (18 -21 فبراير 2023م) وذلك برعاية نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل.
وبما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، خصصت المملكة نحو تريليون دولار للمشاريع العقارية والبنية التحتية منذ عام 2016.
وفقًا لـVentures Onsite فقد تم تخصيص نحو 300$ منها للمشاريع العقارية قيد الإنشاء، يجمع معرض The Big 5 Saudi مجموعة من المنظمات من جميع أنحاء العالم؛ بهدف التواصل مع قطاع البناء في المملكة، ومن ضمن أحد المشاريع الكبرى mega وgiga والتي ستعمل على تطوير المشاريع الطموحة في المملكة السعودية.
ويجمع المعرض أكثر من 28 ألفًا من خبراء قطاع الإنشاء، وأكثر من 750 مشاركًا محليًا ودوليًا من 40 دولة مختلفة؛ لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع البناء في المعرض الإنشائي الأكبر في المملكة العربية السعودية وهو الضعف مقارنةً بالمعرض الذي أُقيم عام 2022م.
ويستمر معرض The Big 5 Saudi لإثبات زيادة اهتمام روّاد الصناعة في قطاع البناء من خلال تجمع مجموعة من الشركات في هذا القطاع؛ لدعم أهداف الرؤية الطموحة في المملكة 2030.
وسيعرض مجموعة من روّاد الصناعات علامات تجارية في قطاع البناء؛ ومن أبرزهم: شركة الزامل للصناعة، ومصدر، وشركة آليات الديزل المحدودة، وشركة الزاهد، والبواني، وNAFFCO، وSASO، وشركة روشن، إلى جانب المنتجات الخدمات المتطورة.
وقال ديفيد جروفر المدير التنفيذي لشركة روشن: "يسرنا أن نشارك في معرض The Big 5 Saudi لنروي قصة نجاحنا أمام جمهور عالمي، نشأت شركتنا روشن وهي شركة تطوير عقاري وطنية، وأحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي ملتزمة كل الالتزام بدعم جهود الحكومة الهادفة إلى زيادة معدل امتلاك الوحدات السكنية وأصول عقارية أخرى للمواطنين السعوديين، يقدم لنا معرض The Big 5 Saudi فرص مميزة للتواصل المستثمرين المحتملين والمقاولين على نطاق واسع وكما أننا نتطلع قدمًا إلى بناء شراكات جديدة في معرض The Bib 5 Saudi".
ويشهد معرض The Big 5 Saudi لهذا العام أكبر حضور دولي، حيث يعرض المشاركون من أكثر من 40 دولة أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع البناء في المعرض الإنشائي الأكبر في المملكة العربية السعودية.
ومن أهم هؤلاء الروّاد في بيئة البناء والتشييد: FEMAS من تركيا وKutahya Seramik وDimas Solar وTemak من اليونان وMasa وTopp Werk من ألمانيا وCaleffi وLu-ve Spa من إيطاليا، بالإضافة إلى AScen من الإمارات العربية المتحدة وOPoPenSS من الولايات المتحدة الأمريكية.
من ناحيته، قال محمد كازي نائب رئيس شركة dmg events المنظمة للمعرض: "كانت مشاركة الشركات المحلية والعالمية المتخصصة بقطاع البناء في معرض The Big 5 Saudi كبيرًا جدًا، تمكنّا في هذا الحدث الذي بِيعت جميع تذاكره بالكامل من جمع أفضل ما تقدمه كل دولة من حيث المنتجات والخدمات والخبرات، إنها وسيلة ممتازة للتفاعل مع رواد الصناعات والترحيب بالمشاركة الدولية في الوقت الذي توفر أيضًا فرص للشركات المحلية؛ لعرض علاماتها التجارية.
وسيستضيف معرض The Big 5 Saudi في إصداره الأضخم في المملكة العربية السعودية 12 جناحًا دوليًا ستعرض حلولًا مميزة لقطاع البناء من النمسا والصين ومصر وألمانيا واليونان والهند وإيطاليا والكويت وبولندا وقطر إسبانيا وتركيا، وبالتالي، يجمع المعرض بين الجهات المعنية الرئيسة عبر سلسلة القيمة الكاملة لمجال الإنشاءات؛ للتواصل والتعلم وممارسة الأعمال التجارية.
ويشتمل المعرض الذي يستمر 4 أيام مليئة بالأعمال والعلاقات التجارية على ثمانية أقسام تستعرض أغلفة المباني والإنشاءات الخاصة، والمساحات الداخلية والتشطيبات للمباني، وتقنيات وابتكارات الإنشاء، ومواد وأدوات البناء، والمصانع والآلات والمركبات، والإنشاءات الجاهزة والمعيارية، والأمن ومراقبة الدخول، بالإضافة إلى خدمات الطاقة الشمسية وخدمات الميكانيكا والكهرباء والهندسة.
سيصاحب معرض The Big 5 Saudi في إصداره الحادي عشر لأول مرة عرضين جديدين: Windows وDoors & Facades وSaudi Glass، لتلبية الطلب المتزايد على منتجات façade في المملكة السعودية.
وتشمل بعض الشركات العارضة في ظل هذه المعارض Schüco وAlmoosa Doors وAlinma وAlliaverre وFaçade Solutions وغيرها.
ويصاحب المعرض عدد من المعارض والفعاليات المتخصصة، بما في ذلك HVAC R Expo Saudi وSurface and Stone Saudi Arabia وFM Expo Saudi.
يضم اليوم الأول من فعاليات المؤتمر 6 ورش معتمدة وحاصلة على شهادة التطور المستمر، هذه الورش ستضم عددًا من الخبراء الاقتصاديين؛ مثل المهندس إبراهيم القحطاني، أخصائي تقييم المطابقة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمهندس عمر عبدالجليل الشريك الإداري، خبراء إدارة العقود، بالإضافة إلى جايسون موريس العضو المنتجب في إدارة المشاريع الدولية وإدارة البناء، وعلاوةً على ذلك رئيس العملاء والمدير التجاري كريستوس إمنويليديس، ومن ثم كبير الموظفين الماليين في المجموعة ومستشار مجلس الإدارة محمد الخميسي.
وسيجري مستشار شركة Norton Rose Fulbright بالشرق الاوسط آرتي تاداني محادثات إعلامية حول موضوعات تشمل تسليم المشاريع المتكاملة، والبناء الصناعي لهندسة القيمة بالإضافة إلى المخاطر والمرونة في إدارة المشاريع ونمذجة معلومات البناء كممارسة إبداعية لإدارة العقود.
وسيستضيف معهد chartered للبناء، الشريك الداعم للمعرض، جلسة تواصل مسائية مفتوحة للحضور.
ويقام معرض The Big 5 Saudi في نسخة 2023 برعاية من رواد الصناعة بما في ذلك مصنع آفاق للصناعات الخشبية، بلوو، كاريير، الشركة السعودية للخدمات المحدودة، الزامل للصناعة، ساب، البواني، ميديا، سراكو.
ويفتح المعرض الذي بِيعت جميع تذاكره أبوابه مجانًا أمام المتخصصين في الصناعة الإنشائية.
يشار إلى أن تسجيل الزوار مفتوح على: www.thebig5saudi.com.
يعود Big 5 Saudi، أكبر حدث إنشائي في المملكة، إلى الرياض ليعرض توسعًا رائعًا في الحجم والنطاق. من المتوقع وجود أكثر من 28000 متخصص في البناء والانشاء و 750 عارضًا من 40 دولة في مركز معارض ومؤتمرات جبهة الرياض في الفترة من 18 إلى 21 فبراير 2023.
ويصاحب المعرض عددٌ من المعارض والفعاليات المتخصصة، والتي تشمل معرض HVAC R Expo Saudi، ومعرض Surface & Stone Saudi Arabia، وكذلك معرض FM Saudi Expo & Saudi Clean Expo.ويشتمل المعرض على ثمانية أقسام تستعرض أغلفة المباني والإنشاءات الخاصة، والمساحات الداخلية والتشطيبات للمباني، وتقنيات وابتكارات الإنشاء، ومواد وأدوات البناء، والمصانع والآلات والمركبات، والإنشاءات الجاهزة والمعيارية، والأمن ومراقبة الدخول، بالإضافة إلى خدمات الطاقة الشمسية وخدمات الميكانيكا والكهرباء والهندسة.
كما ستقدم The Big 5 Saudi في إصداره الحادية عشرة إلى المملكة الإصدارات الافتتاحية من النوافذ والأبواب والواجهات وفعاليات الزجاج السعودي، مما يوفر للزوار في المملكة العربية السعودية وصولاً لا مثيل له إلى العلامات التجارية الرائدة في هذه المجالات.
يقدم The Big 5 Saudi مجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة والتكنولوجيا المتطورة والرؤى الصناعية القيمة، وهو حدث لا بد من حضوره لمحترفي صناعات الانشاءوالعمران. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.thebig5saudi.com.
تعتبر مؤسسة dmg events الإعلامية جهة رائدة في تنظيم الفعاليات على أرض الواقع وكما تُعد ناشراً في المجلات التجارية المختصة.
نسعى إلى ربط الشركات بالمجتمعات ذات الصلة وإنشاء أسواق نابضة بالحياة وتسريع أعمالها من خلال الفعاليات الحية.
تنظم dmg events أكثر من 80 فعالية في 25 دولة، ويستقطب أكثر من 425,000 من الزوّار والمندوبين كل عام. تتضمن محفظة منتجات الشركة العديد من الفعاليات الرائدة في الصناعة في قطاعات الطاقة والبناء والضيافة والتصميم والطلاء والنقل. ADIPEC و BIG 5 و Gastech و EGYPS و The Hotel Show و INDEX هي مجموعة من الأحداث الرئيسية للشركة. لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.dmgevents.com
وقد تأسست الشركة في عام 1989، ويقع مقرها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة في دبي، وهي شركة فرعية تابعة لصحيفة بالكامل لـ Daily Mail and General Trust plc
(DMGT, www.dmgt.co.uk)، وتعد واحدة من أكبر شركات الإعلام في المملكة المتحدة.