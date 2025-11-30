6,910 دراجات مخالفة في حملة مرورية ميدانية بجميع مناطق المملكة

نفّذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية شاملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، خلال الفترة من الأحد 23 نوفمبر 2025م حتى السبت 29 من الشهر نفسه، وأسفرت الحملة عن ضبط 6,910 دراجات مخالفة.
وتصدّرت منطقة الرياض إجمالي المضبوطات بـ2,992 دراجة، تلتها محافظة جدة بـ1,926، ثم المنطقة الشرقية بـ715. كما سُجلت أعداد متفاوتة في بقية المناطق، منها المدينة المنورة بـ261، جازان بـ466، الطائف بـ148، والعاصمة المقدسة بـ187 دراجة مخالفة.
وبلغت المضبوطات في عسير 70، وفي القصيم 46، وتبوك 44، فيما تراوحت أعداد المضبوطات في باقي المناطق بين 2 و19 دراجة، كان أقلها في الجوف والباحة بواقع حالتين لكل منهما.
تأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة لإدارات المرور في رفع مستوى السلامة المرورية، والحد من المخالفات المتعلقة باستخدام الدراجات الآلية بطرق غير نظامية.