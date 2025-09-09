حملة رقابية تكشف 122 مخالفة في أسواق ومسالخ بالرياض

وأكدت الوزارة أن هذه الحملات الميدانية تأتي ضمن دورها الفاعل في تنظيم وتطوير أسواق النفع العام والمسالخ، ومتابعة تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، لا سيما ما يتعلق بسلامة الغذاء، ومكافحة التستر والأنشطة غير المرخصة، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الغذاء وحماية المستهلك.