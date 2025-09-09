حملة رقابية تكشف 122 مخالفة في أسواق ومسالخ بالرياض

شهدت مدينة الرياض حملة رقابية موسعة نفذها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، استهدفت أسواق النفع العام والأسواق العشوائية، وأسفرت عن ضبط 122 مخالفة، شملت أحواشًا غير نظامية، مسالخ غير مرخصة، وكميات من اللحوم مجهولة المصدر، وذلك في إطار تعزيز السلامة الغذائية والصحة العامة.
وجاءت الحملة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ضمن اللجان الرقابية المشتركة، وسُجّلت مخالفات إضافية من قبل هيئة النقل العام ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تضمنت تشغيل عمالة بطرق غير نظامية، ونقل منتجات دون تراخيص رسمية.
وأوضح مدير مكتب الوزارة بمدينة الرياض خالد بن سليمان الشدوخي، أن الحملة تأتي ضمن خطة رقابية ممنهجة تستهدف رفع مستوى الامتثال في الأسواق المركزية والمسالخ والنقاط العشوائية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل مع شركائها على مكافحة البيع العشوائي والتستر التجاري، ومنع تداول المنتجات الحيوانية دون رقابة أو توثيق.
وشدد "الشدوخي" على أن سلامة الغذاء وصحة المستهلك تمثل أولوية قصوى، داعيًا المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة وتجنّب الممارسات المخالفة، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية مستمرة في جميع محافظات المنطقة.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملات الميدانية تأتي ضمن دورها الفاعل في تنظيم وتطوير أسواق النفع العام والمسالخ، ومتابعة تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، لا سيما ما يتعلق بسلامة الغذاء، ومكافحة التستر والأنشطة غير المرخصة، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الغذاء وحماية المستهلك.