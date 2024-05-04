الصراحة مطلوبة.. بيان "الصحة" في حادث التسمُّم يؤكّد: صحةُ المواطن والمقيم خطٌّ أحمر

تحرص المملكة على صحة المواطن والمقيم، وتشدّد على أن سلامة الجميع خطّ أحمر لا يمكن المساس به، مهما كلفها الأمر من جهود فنية، أو تضحيات مالية ضخمة، وتجلّى هذا المشهد في تعامل الجهات المعنية السريع والحاسم في الموضوعات ذات الشأن الصحي، وفي ضخامة مخصصات وزارة الصحة، من أجل تأمين بيئة صحية مثالية، ينعم فيها الجميع بخدمات علاجية نوعية على مدار الساعة، ولعلّ ما شهده حادث التسمُّم الذي وقع في مدينة الرياض خلال الأيام الأخيرة، من إجراءات سريعة وقرارات حاسمة، خير مثال على ذلك، خاصة أن الحادث طال 75 حالة "69 مواطنًا، و6 مقيمين".