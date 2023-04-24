بالصور .. من سفينة جلالة الملك "ينبع".. قصص إنسانية وبطولات ترجمت توجيهات القيادة لواقع.. و"سبق" ترصد

رُسمت ملامح الفرح والسرور في عيون القادمين من السودان، وظهرت الدموع على وجوههم، وهي تعبِّر عن فرحتهم بدخولهم البلد الآمن الذي احتضنهم أبناؤه، وقدَّموا لهم الورود والحلوى.. فيما أكد لهم قائد المنطقة الغربية، اللواء الركن طيار أحمد بن علي الدبيسي، الذي استقبلهم على ظهر السفينة، أن توجيهات القيادة تنصُّ على تقديم الدعم والمساندة كافة لهم وللقادمين كافة من السودان.