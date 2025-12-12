التعاونية تُوقّع اتفاقية رسمية كشريك التأمين الرسمي الأول لمتنزهي Six Flags مدينة القدية وأكواريبيا المائي

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية، د. عثمان القصبي: "تمثل شراكتنا مع Six Flags مدينة القدية وأكواريبيا المائي خطوة محورية في إعادة تعريف دور التأمين في حياة الناس اليومية. فمن خلال هذه الشراكة، ننتقل إلى ما يتجاوز مفهوم الحماية التقليدية، إذ إن دمج تغطية تأمينية ذكية وميسّرة عبر رحلة الزائر يتيح لنا دعم وجهة سعودية رائدة، والإسهام في تحقيق رؤية أوسع لجودة الحياة والتقدّم، وبناء شراكات فعّالة تُحدث أثرًا طويل المدى."