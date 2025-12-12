التعاونية تُوقّع اتفاقية رسمية كشريك التأمين الرسمي الأول لمتنزهي Six Flags مدينة القدية وأكواريبيا المائي

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، أكبر شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع Six Flags مدينة القدية وأكواريبيا المائي، بصفتها الشريك التأميني الرسمي الأول للمتنزهين. وتجمع هذه الشراكة بين جهتين وطنيتين رائدتين للارتقاء بتجربة الترفيه، عبر الابتكار في العلامة التجارية، وحلول التأمين المصمّمة خصيصًا لراحة الزوار واحتياجاتهم.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدّم التعاونية مجموعة من منتجات التأمين الحصرية المصمّمة لحماية الزوار وتعزيز تجربتهم طوال فترة الزيارة. وسيستفيد ملايين الزوار المتوقّعين لمتنزهي Six Flags مدينة القدية وأكواريبيا المائي من خيارات تأمينية مخصّصة تُضيف قيمة عملية للتجربة الترفيهية، وتدعم في الوقت ذاته رؤية المشروعين في تقديم تجارب عالمية المستوى.
كما ستكون التعاونية الشريك المقدِّم لتجربة قطار "سي ستاليون"، وهي أطول وأسرع لعبة أفعوانية في العالم يمكن للراكب التحكّم بها. وسيظهر شعار التعاونية في مختلف مراحل هذه التجربة، بما في ذلك اللافتات ورسائل السلامة، مما يعزّز ارتباط الشركة بأحد أبرز المعالم الترفيهية في مدينة القدية.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية، د. عثمان القصبي: "تمثل شراكتنا مع Six Flags مدينة القدية وأكواريبيا المائي خطوة محورية في إعادة تعريف دور التأمين في حياة الناس اليومية. فمن خلال هذه الشراكة، ننتقل إلى ما يتجاوز مفهوم الحماية التقليدية، إذ إن دمج تغطية تأمينية ذكية وميسّرة عبر رحلة الزائر يتيح لنا دعم وجهة سعودية رائدة، والإسهام في تحقيق رؤية أوسع لجودة الحياة والتقدّم، وبناء شراكات فعّالة تُحدث أثرًا طويل المدى."