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القيادة تهنئ ياكوف ميلاتوفيتش بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود

أعربت عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيد ياكوف ميلاتوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجبل الأسود الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للسيد ياكوف ميلاتوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجبل الأسود الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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