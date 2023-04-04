القيادة تهنئ ياكوف ميلاتوفيتش بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيد ياكوف ميلاتوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجبل الأسود الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للسيد ياكوف ميلاتوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجبل الأسود الصديق المزيد من التقدم والرقي.