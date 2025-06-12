لغم إسرائيلي سرق نور عينيه.. وتوجيه سعودي يعيد لـ "محمد حجازي" بصيص الأمل

كان محمد حجازي، صاحب السنوات السبع، يلعب كعادته أمام أنقاض منزله في مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، ودفعه فضوله كطفل صغير إلى التقاط جسمٍ غريبٍ ليلهو به قليلاً، لكنه لم يدرِ أن ذلك الشيء ما هو إلا أحد ألغام ومخلفات العدوان الإسرائيلي غير المنفجرة، فوقعت الواقعة، وانفجر اللغم.