"العقار حفظٌ للثروة واستثمارها".. "الأحمدي": 10 أسباب تُوجب على المواطن عدم شراء العقارات خارج المملكة

وفي مقاله "عشرة أسباب لعدم شراء العقارات في الخارج" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يقول "الأحمدي": "جميعنا سمع بقصص الاحتيال العقاري التي تعرَّض لها بعض المواطنين في الخارج.. حتى إن استثنينا مسألة الاحتيال والتدليس (الموجّهة للسياح والأجانب على وجه الخصوص) تظل هناك محاذير كثيرة تمنع المقتدرين من شراء أي عقاراتٍ خارج بلدانهم.. فالميزة الأساسية في العقارات هي حفظ الثروة، وتحويلها إلى أصول مستقرة ومدرّة للمال، تتحكم فيها، وتورثها لأبنائك، وتضمن وجودها قربك.. وهذا المطلب لا يتحقق في أي عقارٍ تشتريه خارج دولتك بسبب صعوبة متابعته وإدارته واحتمال انقطاع صلتك بـه؛ ناهيك عن تكاليف متابعته والسفر إليه".