السديس مشيدًا بكلمة ولي العهد: تؤكّد اهتمام القيادة في العناية بالحجاج

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بكلمة سمو ولي العهد أثناء استقباله المهنّئين بعيد الأضحى المبارك.
وذكر أن هذه الدولة المباركة جهودها عظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وما تقدّمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات وتسخير كافة القطاعات الأمنية وغير الأمنية لخدمتهم وتقديم كافة التسهيلات لهم؛ ليؤدّوا حجهم بكل يسر وسهولة.
مبيّنًا أن كلمة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حفظه الله، تؤكّد اهتمام القيادة الرشيدة، أيّدها الله، في العناية بالحجاج وتسخير كافة الإمكانات البشرية والآلية.
وفي الختام دعا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حفظهما الله، بدوام الصحة والعافية، وأن يجزيهم عن حجاج بيت الله الحرام خير الجزاء، ويحفظ أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وبلاد المسلمين.