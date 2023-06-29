السديس مشيدًا بكلمة ولي العهد: تؤكّد اهتمام القيادة في العناية بالحجاج

مبيّنًا أن كلمة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حفظه الله، تؤكّد اهتمام القيادة الرشيدة، أيّدها الله، في العناية بالحجاج وتسخير كافة الإمكانات البشرية والآلية.