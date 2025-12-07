مدينة الملك سعود الطبية تنقذ مريضًا توقف قلبه 25 دقيقة ويستعيد وعيه بعد 55 يومًا من الرعاية المكثفة

تمكّن فريق طبي في مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إنقاذ حياة مريض أربعيني بعد تعرضه لتوقف مفاجئ في القلب استمر لمدة 25 دقيقة، في حالة استدعت استجابة طبية عالية الدقة وسرعة في التعامل.
وذكر الفريق أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ دون وجود نبض، ليتم على الفور تنفيذ بروتوكول الإنعاش القلبي الرئوي لمدة 25 دقيقة متواصلة، حتى عادت الدورة الدموية بنجاح.
وعقب الاستقرار الأولي، نُقل المريض بشكل عاجل إلى مركز صحة القلب، حيث أجريت له قسطرة قلبية ساعدت في إعادة التروية الدموية وإنقاذ عضلة القلب من التلف.
وبعد التدخل العلاجي، أُدخل المريض إلى وحدة العناية القلبية المركزة، وظل فيها تحت المتابعة الدقيقة لمدة 55 يومًا، خضع خلالها لخطة علاجية مكثفة من قبل فرق القلب والعناية الحرجة والتمريض، ما ساهم تدريجيًا في تحسن المؤشرات الحيوية ووظائف الأعضاء.
وفي بادرة إنسانية، نظّم مركز صحة القلب احتفالًا للمريض بعد تجاوزه المرحلة الحرجة وعودته للوعي وقدرته على المشي مجددًا، حيث التقى فريق الرعاية وعبّر عن شكره، مؤكدين أن ما تحقق يعكس فعالية العمل الجماعي والممارسات الإكلينيكية المتقدمة في المدينة.
وأكدت مدينة الملك سعود الطبية أن هذه الحالة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين خدمات الطوارئ والقلب والعناية الحرجة، وتعكس جاهزية المنشأة وكفاءتها العالية في إنقاذ الأرواح وتعزيز جودة الرعاية الصحية.