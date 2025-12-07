مدينة الملك سعود الطبية تنقذ مريضًا توقف قلبه 25 دقيقة ويستعيد وعيه بعد 55 يومًا من الرعاية المكثفة

وبعد التدخل العلاجي، أُدخل المريض إلى وحدة العناية القلبية المركزة، وظل فيها تحت المتابعة الدقيقة لمدة 55 يومًا، خضع خلالها لخطة علاجية مكثفة من قبل فرق القلب والعناية الحرجة والتمريض، ما ساهم تدريجيًا في تحسن المؤشرات الحيوية ووظائف الأعضاء.