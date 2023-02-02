جازان.. بدء إزالة المباني الآيلة للسقوط بطريق الملك عبدالعزيز بمحافظة صبيا

وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس محمد بن محسن الخرمي، أن عدد المباني المُزالة بلغ 7 مبانٍ، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري من خلال إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في المحافظة؛ مؤكدًا أن البلدية مستمرة في إزالة ورصد المباني المهجورة والآيلة للسقوط في المحافظة، وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، واعتبارها منظرًا غير حضاري، مع الحفاظ على سلامة المارة؛ مشيرًا إلى أن إجراءات الإزالة تتم بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بعد استيفاء كل الإجراءات النظامية.