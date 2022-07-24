"تقنية البنات" بجدة تبدأ القبول والتسجيل ابتداءً من اليوم وحتى الخميس المقبل

وأوضحت الكلية أن التسجيل متاح في كل من تخصصات قسم التقنية الإدارية بمسارات إدارة مكتبية ومحاسبة وتجارة إلكترونية، وقسم تقنية التصميم وإنتاج ملابس في مسارات تصميم الأزياء والخياطة، وقسم تقنية التزيين والتجميل بمسارات الشعر والبشرة ويستمر القبول حتى يوم الخميس القادم، داعية الراغبات في الاطلاع على شروط القبول والتسجيل زيارة البوابة الإلكترونية للقبول الموحد "قبولي" عبر الرابط .