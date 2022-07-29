غداً.. انطلاق مزاد عنيزة للتمور وإقامة برامج خاصة لدعم الشباب

وسيتخلل موسم التمور بعنيزة عديد من الدورات والندوات وورش العمل واستعراض التجارب الناجحة وتبادل الخبرات، إضافة إلى إقامة برامج خاصة لدعم الشباب ورواد الأعمال، إلى جانب فعاليات مصاحبه في الفترتين الصباحة والمسائية في قيصرية التمور في المنطقة المركزية وفي حائط حركان وجادة التمور في منطقة فلايح عنيزة.