لحج آمن صحيًّا.. "سعود الطبية" تقدم نصائح توعوية وإرشادية لضيوف الرحمن

وشددت على إحضار عدد كافٍ من الملابس، والحرص على اختيار الملابس الواسعة، فاتحة اللون والقطنية؛ حتى لا تسمح بالتعرق الزائد، والتأكد من احتواء الحقيبة على أدوات النظافة الشخصية الضرورية للجسم؛ كالمنشفة، وأدوات الحلاقة، والصابون، ومعجون وفرشاة الأسنان، والمظلة الشمسية ذات اللون الفاتح، والكريمات المرطبة وأهمها كريم واقي الشمس، كما أن من المهم أخذ المستلزمات الطبية مثل معقم الجروح، ودواء خافض للحرارة، ومسكن للآلام، ومعقم اليدين، والكمامات.