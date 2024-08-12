باحث: السياحة في المملكة تشهد تحولاً هائلاً.. ووجود فرص استثمارية كبيرة

وكشف أنه يجب على المستثمرين دراسة السوق بدقة: فهم احتياجات السوق والتوجهات المستقبلية، والشراكة مع الجهات الحكومية بالاستفادة من الدعم الحكومي والتسهيلات المقدمة، والابتكار بتقديم منتجات وخدمات سياحية مبتكرة، والاستدامة في التركيز على السياحة المستدامة التي تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية، بشكل عام، يعتبر الاستثمار في السياحة السعودية فرصة واعدة للمستثمرين الذين يرغبون في المشاركة في هذا التحول الكبير.