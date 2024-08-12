باحث: السياحة في المملكة تشهد تحولاً هائلاً.. ووجود فرص استثمارية كبيرة

قال الباحث في السياحة زياد مرشود العتيبي إن السياحة السعودية تشهد تحولاً هائلاً، مدفوعة برؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي. هذا التحول يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في مختلف جوانب القطاع السياحي، ما يجعله وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وبين "العتيبي" أن أبرز الفرص الاستثمارية في السياحة السعودية؛ الفنادق والمنتجعات فالفنادق المتوسطة والاقتصادية: هناك طلب متزايد على الفنادق ذات الأسعار المعقولة التي تلبي احتياجات المسافرين من مختلف الشرائح، والمنتجعات الصحية والترفيهية: تزايد الاهتمام بالصحة والرفاهية يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في المنتجعات الصحية والسبا، والفنادق الفاخرة هناك فرصة كبيرة لتطوير فنادق فاخرة تلبي احتياجات السياح الفاخرين.
وقال إن السياحة الثقافية والدينية تشمل تطوير المواقع التاريخية باستثمار في ترميم وتطوير المواقع التاريخية والأثرية وتحويلها إلى وجهات سياحية، والسياحة الدينية: الاستثمار في البنية التحتية المحيطة بالمساجد والحرمين الشريفين لتلبية احتياجات الزوار، مبيناً ان السياحة الترفيهية تشهد استثماراً كبيراً في بناء ملاهي ومنتزهات ترفيهية عالمية المستوى، وكذلك الرياضات المائية: تطوير الأنشطة الرياضية المائية مثل الغوص وركوب الأمواج.
وأشار إلى أن السياحة البيئية في المحميات الطبيعية بالاستثمار في تطوير المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية، فالسياحة البيئية المستدامة تشجيع السياحة التي تحافظ على البيئة وتدعم المجتمعات المحلية، وكذلك السياحة المؤتمرات والمعارض ببناء مراكز مؤتمرات ومعارض عالمية المستوى لاستقطاب الفعاليات الدولية التكنولوجيا في السياحة، فالتطبيقات الذكية بتطوير تطبيقات ذكية لتسهيل تجربة السائح وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات السياحية.
واختم بأن العوامل التي تدعم الاستثمار في السياحة الدعم الحكومي حيث تقدم الدولة - حفظها الله - الحوافز وتسهيلات للمستثمرين في قطاع السياحة حيث تشهد المملكة تطويراً كبيراً في البنية التحتية من مطارات وطرق وشبكات نقل، وكذلك التنوع الثقافي: تتميز السعودية بتنوع ثقافي كبير يجذب السياح من مختلف الجنسيات، الأسواق الواعدة: تقع السعودية في موقع إستراتيجي يربطها بالعديد من الأسواق الواعدة.
وبين "العتيبي" أن التحديات التي تواجه الاستثمار في السياحة هي تغير التفضيلات السياحية: تتغير تفضيلات السياح باستمرار، مما يتطلب مواكبة هذه التغيرات، والمنافسة العالمية: تواجه المملكة منافسة من وجهات سياحية أخرى، والتحديات المناخية: قد تؤثر التغيرات المناخية على بعض الوجهات السياحية لتحقيق النجاح في الاستثمار السياحي.
وكشف أنه يجب على المستثمرين دراسة السوق بدقة: فهم احتياجات السوق والتوجهات المستقبلية، والشراكة مع الجهات الحكومية بالاستفادة من الدعم الحكومي والتسهيلات المقدمة، والابتكار بتقديم منتجات وخدمات سياحية مبتكرة، والاستدامة في التركيز على السياحة المستدامة التي تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية، بشكل عام، يعتبر الاستثمار في السياحة السعودية فرصة واعدة للمستثمرين الذين يرغبون في المشاركة في هذا التحول الكبير.