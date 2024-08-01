"أمانة الطائف" تعالج 99.85 % من البلاغات البلدية خلال 6 أشهر

عالجت أمانة محافظة الطائف 99.85 % من البلاغات البلدية الواردة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م، وذلك ضمن جهودها في رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة، حيث تلقت الأمانة 48042 بلاغًا خلال هذه الفترة، منها 18501 بلاغ في الربع الأول من العام، و29541 بلاغًا في الربع الثاني من العام نفسه.