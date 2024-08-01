"أمانة الطائف" تعالج 99.85 % من البلاغات البلدية خلال 6 أشهر

عالجت أمانة محافظة الطائف 99.85 % من البلاغات البلدية الواردة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م، وذلك ضمن جهودها في رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة، حيث تلقت الأمانة 48042 بلاغًا خلال هذه الفترة، منها 18501 بلاغ في الربع الأول من العام، و29541 بلاغًا في الربع الثاني من العام نفسه.
وأوضحت الإدارة العامة لتجربة العميل بالأمانة في بيانٍ لها أوردته لـ "سبق" أنه تم توجيه البلاغات إلى الفرق الميدانية لسرعة المعالجة، مشيرةً إلى أنه يتم تلقي البلاغات عبر المنصة الموحدة للبلاغات ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية.
وأضاف البيان : تنوعت البلاغات ما بين نظافة ووقاية صحية وصيانة طرق وإنارة وخدمات عامة مختلفة، إضافة إلى البلاغات الخاصة بالمباني والاستثمار ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وملاحظات الأسواق والمتاجر ومراكز التموينات الغذائية والمطاعم والمطابخ والكافتيريات والحدائق والمرافق العامة ومحطات الوقود والتعديات.
وأكد البيان أنه جرى إغلاق البلاغات بعد المعالجة مباشرةً، مشيرًا إلى أن المنصة تتيح للمستفيد رفع البلاغات والشكاوى عن طريق الاتصال، وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وتطبيق توكلنا خدمات، إضافة إلى تطبيقات الهواتف الذكية ومنصة بلدي.
وأسهمت المباشرة الفورية لفرق العمل الميدانية للبلاغات والشكاوى الواردة في سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل لرضا الجمهور، حيث يتم وضع المواقع المعالجة ضمن آليات المتابعة المباشرة لضمان عدم تكرار المخالفات، وكانت الأمانة قد طورت آليات معالجة البلاغات الواردة، وفعّلت دور فرق العمل الميدانية وخطط المتابعة المستمرة لتسريع الإنجاز في معالجة البلاغات الواردة، ويتم إشعار المبلغ برسالة نصية sms برقم وحالة البلاغ مباشرة.