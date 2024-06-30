نائب السفير السعودي في تايلند يستقبل ضيوف خادم الحرمين الشريفين المستضافين للحج عقب أدائهم المناسك

من جانبهم، قدم الحجاج المستضافين شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استضافته الكريمة وتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام على نفقته الخاصة، مشيدين بالجهود والأعمال التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية، بمتابعة وإشراف معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من خلال برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والخدمات الجليلة التي تقدمها للضيوف، والبرامج العلمية والتوعوية والثقافية التي تنفذها .