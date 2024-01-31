"الخريجي" يعلن عن الإجراءات الجديدة لنظام التأشيرة البريطانية للسعوديين "تأشيرة ETA"

وأعلن الجانبان خلال الاستقبال، عن الإجراءات الجديدة لنظام الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين المسافرين إلى بريطانيا لتكون "تأشيرة ETA" بدلاً عن "تأشيرة EVW"، حيث تتميز التأشيرة الجديدة بمدة صلاحية تصل إلى سنتين، ودخول متعدد خلال فترة الصلاحية، بالإضافة إلى أن رسوم التأشيرة ستكون رمزية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية، وأن العمل بها سيكون يوم 22 فبراير 2024م، فيما يمكن التقديم عليها بدايةً من تاريخ 1 فبراير 2024م، كما يمكن استخدامها لأغراض السياحة أو الأعمال أو الدراسة القصيرة أو العلاج.