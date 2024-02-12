أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.. أجواء المملكة على موعد مع حالة تقلبات جوية تبدأ غداً وتستمر للسبت

وأردف المركز: من يوم الثلاثاء على يوم الجمعة في منطقة عسير ستكون الأمطار متوسطة مع رياح نشطة السرعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، بينما في منطقة جازان خلال الفترة من الثلاثاء إلى الجمعة ستكون الأمطار متوسطة مع رياح نشطة السرعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار.