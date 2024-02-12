أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.. أجواء المملكة على موعد مع حالة تقلبات جوية تبدأ غداً وتستمر للسبت

نوّه المركز الوطني للأرصاد بحدوث تقلبات جوية من الغد إلى السبت المقبل على عدد من مناطق المملكة هي "مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية".
وأوضح المركز أن هذه التقلبات تشمل هطول الأمطار الرعدية، ونشاط الرياح السطحية، وتساقط الثلوج الخفيفة، وانخفاض درجات الحرارة.
وقال المركز: من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة في منطقة مكة المكرمة ستكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة السرعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل.
وأضاف: من مساء الثلاثاء إلى الخميس في منطقة مكة المكرمة ستكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة مع رياح نشطة السرعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار.
وأردف المركز: من يوم الثلاثاء على يوم الجمعة في منطقة عسير ستكون الأمطار متوسطة مع رياح نشطة السرعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، بينما في منطقة جازان خلال الفترة من الثلاثاء إلى الجمعة ستكون الأمطار متوسطة مع رياح نشطة السرعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار.
وتابع المركز: يشهد يوما الثلاثاء والأربعاء في منطقة الباحة هطول أمطار تصل إلى غزيرة ثم يومي الخميس والجمعة تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة.
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