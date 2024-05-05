ابتزاز وانتحال صفة وجريمة قتل.. الجناة والمخالفون في قبضة رجال الأمن "فيديو"

استعرض الأمن العام، في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها؛ من بينها القبض على مواطنٍ بنجران قام بقتل امرأة بإطلاق النار عليها.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض على مواطنٍ في تبوك؛ ظهر في محتوى مرئي يُطلق النار في الهواء من سلاحٍ ناري في مكانٍ عام، معرّضاً حياة الآخرين للخطر.
وفي السياق، نجحت قوات الأمن بالرياض، في القبض على مواطنٍ قام بانتحال صفةٍ غير صحيحة في محتوى مرئي، ونشر عباراتٍ منافية للآداب العامة، وابتزاز قاصري إحدى منصات التواصل الاجتماعي لأغراضٍ جنسية.
وفي الرياض، تمّ القبض على مقيمٍ من الجنسية اليمنية قام بالتحرُّش بامرأة، ووافدٍ من الجنسية السورية قام بابتزاز فتاة ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.