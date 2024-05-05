ابتزاز وانتحال صفة وجريمة قتل.. الجناة والمخالفون في قبضة رجال الأمن "فيديو"

وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض على مواطنٍ في تبوك؛ ظهر في محتوى مرئي يُطلق النار في الهواء من سلاحٍ ناري في مكانٍ عام، معرّضاً حياة الآخرين للخطر.