"الأرصاد": نولي المدن الحساسة بالسعودية أهمية قصوى ونتفاعل مبكرًا مع الجهات المعنية

أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن المركز يولي أهمية قصوى للمدن الحساسة في السعودية، ويتفاعل مبكرًا وميدانيًّا مع الجهات المعنية في مختلف الأحوال، ضمن خطط ناجحة متعلقة بالأمطار المتوقعة، والظواهر الجوية المصاحبة لها.
وأشاد بالجهود التي يبذلها المركز في سبيل النهوض بدوره الأرصادي، ورفع جاهزيته في التعامل مع الحالات المطرية التي تشهدها مختلف مناطق ومحافظات السعودية، وإصدار المعلومات بشكل مُحدَّث ومستمر فيما يتعلق بالحالة الجوية.
وأشار المركز في تقرير عن التقلبات الجوية على مناطق السعودية مؤخرًا إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم المناطق ابتداء من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.