"الأرصاد": نولي المدن الحساسة بالسعودية أهمية قصوى ونتفاعل مبكرًا مع الجهات المعنية

أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن المركز يولي أهمية قصوى للمدن الحساسة في السعودية، ويتفاعل مبكرًا وميدانيًّا مع الجهات المعنية في مختلف الأحوال، ضمن خطط ناجحة متعلقة بالأمطار المتوقعة، والظواهر الجوية المصاحبة لها.