محافظ رماح: المستقبل الزاهر الذي نعيشه امتداد لقصة متجذرة في ماضٍ عريق

وقال محافظ رماح مبارك بن فايز آل مجلي: المستقبل الزاهر الذي نعيشه في وطن الأمن والأمان والذي نتباهى به وانتسابنا إليه بين الدول والأمم هو امتداد لقصة متجذرة في ماضٍ عريق، أسهم في بناء تاريخه قادة هذه البلاد المباركة جيلاً بعد جيل، وبذلوا الغالي والنفيس من أجل أن ننعم وأبناؤنا بما منّ الله علينا من رخاء واستقرار.