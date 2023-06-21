المدينة المنورة.. عملية ناجحة لاستئصال ورم من رأس حاجة مغربية

وذكر تجمُّع المدينة الصحي، أن المريضة حضرت لطوارئ المستشفى بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنوّرة، وهي تعاني فقدان الوعي وضعف النصف الأيسر من الجسم مع صعوبة في النطق، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأشعة الرنين المغناطيسي، تبيّن وجود ورم في الجزء الحقفي الأيمن من الرأس.