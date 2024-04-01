برنامج "نوابغ المستقبل" يعقد ورشة عمل للطلبة الملتحقين بالجامعات العالمية

وأشار الرئيس التنفيذي لغلوبال ليرنينغ، الشريك الدولي المشرف على تنفيذ برنامج "نوابغ المستقبل"، الدكتور ميلاد السبعلي، إلى أهمية ورشة العمل من الناحيتين التأهيلية والمعرفية، خاصة أنها تأتي في توقيت مهم، قبل بدء الطلبة لدراساتهم الجامعية مطلع الخريف المقبل، موضحًا أنهم تم التركيز خلالها على أبرز التوجيهات والتحضيرات المهنية والأكاديمية والمحددات التي من المهم عليهم الالتزام بها لتحقيق أهدافهم وأهداف البرنامج.