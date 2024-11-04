في عملية استمرت 24 ساعة.. تجمع المدينة المنورة الصحي ينقذ حياة فتاة

وأضاف التجمع بأنه مع مرور الوقت، تدهورت حالتها الصحية تدريجيًا، وفي الأشهر الأخيرة أصبحت غير قادرة على التنفس بشكل طبيعي؛ ما استدعى تركيب أجهزة التنفس الصناعي، ومن ثم نقلها إلى مدينة الملك سلمان الطبية في حالة طبية حرجة؛ حيث كانت تعاني من فقدان الوعي وفشل تنفسي وشلل نصفي نتيجة الضغط الشديد على جذع الدماغ.