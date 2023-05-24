أمريكان إكسبريس السعودية تطلق حملة ميلونير الفرسان

أعلنت أمريكان إكسبريس السعودية عن إطلاق "حملة ميلونير الفرسان" بالشراكة مع الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، وبرنامج الولاء التابع لها "الفرسان"، حيث تمنح الحملة أعضاء بطاقة الفرسان الائتمانية من أمريكان إكسبريس، فرصة الفوز بجوائز تصل إلى مليون ميل من أميال مكآفآت الفرسان؛ وهي أعلى أميال على الإطلاق تقدمها أي بطاقة فرسان في السوق السعودي، إذ سيحصل الفائز بجائزة المليون ميل على لقب (ميلونير الفرسان)، وهو مزيج مبتكر من كلمة (ميل) وكلمة (مليونير).