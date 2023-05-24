أمريكان إكسبريس السعودية تطلق حملة ميلونير الفرسان

أعلنت أمريكان إكسبريس السعودية عن إطلاق "حملة ميلونير الفرسان" بالشراكة مع الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، وبرنامج الولاء التابع لها "الفرسان"، حيث تمنح الحملة أعضاء بطاقة الفرسان الائتمانية من أمريكان إكسبريس، فرصة الفوز بجوائز تصل إلى مليون ميل من أميال مكآفآت الفرسان؛ وهي أعلى أميال على الإطلاق تقدمها أي بطاقة فرسان في السوق السعودي، إذ سيحصل الفائز بجائزة المليون ميل على لقب (ميلونير الفرسان)، وهو مزيج مبتكر من كلمة (ميل) وكلمة (مليونير).
تأتي هذه الحملة بمثابة امتداد للشراكة المستمرة بين أمريكان إكسبريس السعودية، والخطوط السعودية من خلال بطاقة الفرسان الائتمانية من أمريكان إكسبريس والتي تتيح لأعضائها كسب أميال المكافآت عند استخدام البطاقة.
خلال "حملة ميلونير الفرسان" الممتدة من 9 مايو إلى 9 يوليو 2023، سيحصل 20 فائزاً على جوائز يبلغ مجموعها 4 ملايين ميل من أميال الفرسان. وسيتاح للمشاركين في الحملة فرصة الحصول على ما بين 50,000 إلى مليون ميل من أميال المسافر الدائم، والتي يمكن استبدالها بسهولة برحلات جوية لاستكشاف العالم وفق الشروط والأحكام .
على الراغبين في المشاركة في الحملة التقدم للحصول على بطاقة الفرسان الائتمانية من أمريكان إكسبريس وتفعيل البطاقة خلال فترة الحملة البالغة شهرين عبر موقع أمريكان إكسبرس السعودية هنا.
وفي تعليقه على الحملة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبريس السعودية، فهد بن مبارك القثامي: "نفخر بإطلاق حملة" ميلونير الفرسان"، والتي تتيح لأعضاء بطاقة الفرسان الائتمانية الجدد فرصة خاصة لكسب أميال المكافآت من خلال برنامج الولاء "الفرسان". حيث ترسّخ بطاقة الفرسان الائتمانية من أمريكان إكسبريس، شراكتنا المتينة مع الخطوط السعودية والتي تعكس التزامنا بتوفير قيمة لا مثيل لها لعملائنا في جميع أنحاء المملكة".
سيعلن عن فائزي الجولة الأولى من حملة "ميلونير الفرسان" يوم الخميس الموافق 15 يونيو، وعن الفائزين في الجولة الثانية يوم الأحد الموافق 16 يوليو.
كما يحق لأعضاء البطاقة المسجلين حديثاً، خلال فترة الحملة، الحصول على مكافأة ترحيبية تبلغ عشرة آلاف ميل؛ مع ترقية فورية إلى عضوية الفرسان الفضية (النخبة) عند إتمام رحلة دولية ذهاباً وإياباً على متن الخطوط السعودية خلال أول 12 شهراً من العضوية .
تتيح بطاقة الفرسان الائتمانية من أمريكان إكسبريس التي تم إطلاقها في عام 2018؛ لأعضاء البطاقة بكسب أميال المسافر الدائم (أو "أميال الفرسان") مقابل جميع المشتريات باستخدام البطاقة، بالإضافة إلى أميال المكافآت الإضافية على المعاملات الدولية التي تتم عبر موقع الخطوط السعودية الإلكتروني.
ويتمتع أعضاء البطاقة بمجموعة واسعة من المزايا؛ بما في ذلك أميال المكافآت المكتسبة عند الإنفاق بأي عملة، وإعفاء من رسوم التحويل على المشتريات التي تتم بالريال السعودي والدولار الأمريكي والتأمين على السفر في جميع أنحاء العالم.
ويحصل جميع أعضاء بطاقة الفرسان الائتمانية من أمريكان إكسبريس على ميل واحد كمكافأة مقابل كل دولار أمريكي يتم إنفاقه (أو ما يعادله بالريال السعودي)؛ بالإضافة إلى ميلين من المكافآت مقابل كل دولار أمريكي ينفق على رحلات الخطوط السعودية من خلال موقعها الإلكتروني. ويتأهل أعضاء البطاقة لكسب 15,000 ميل إضافي سنوياً عند إنفاق 50,000 دولار أمريكي في السنة.