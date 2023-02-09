مدير العمليات الجمركية بـ"هيئة الزكاة والضريبة": رحلة مبادرة الفسح تتم خلال ساعتين فقط

وحققت الهيئة إنجاز الفسح خلال ساعتين في نهاية 2022 تطبيقاً للأمر السامي بالتوسع في المبادرة، حيث كان يستغرق الفسح 12 يوماً عام 2017 وتهدف لتحسين تجربة العميل وتيسير التجارة، وقد ساهم تفعيل الفسح الآلي، بفسح ما يقارب 50٪ من إجمالي الإرساليات في عام 2022