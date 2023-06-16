بعد إخفائها في الإطار الاحتياطي لشاحنة.. جمرك البطحاء يحبط تهريب 12 كجم "شبو"

وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب11,957 كيلوجرامًا من مادة "الشبو"، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، حيث تم إخفاء المضبوطات في تجويف الإطار الاحتياطي للشاحنة.