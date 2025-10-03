"الأمن البيئي" يضبط مخالفات في الرياض ومحمية الإمام عبدالعزيز تشمل رعي الإبل وتجريف التربة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، إثر قيامه برعي 7 من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة رعي الإبل تبلغ 500 ريال عن كل متن، داعية إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والشرقية، أو (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مع التأكيد على سرية معلومات المبلّغين.
وفي سياق متصل، ضبطت القوات 5 مقيمين مخالفين من الجنسيات الباكستانية، والهندية، والصومالية، واليمنية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة الرياض باستخدام 8 معدات مخصصة لتجريف ونقل التربة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وجددت القوات دعوتها للمواطنين والمقيمين بالتعاون في حماية البيئة، والتبليغ عن المخالفات، حفاظًا على الموارد الطبيعية والحياة الفطرية في المملكة.