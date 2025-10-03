"الأمن البيئي" يضبط مخالفات في الرياض ومحمية الإمام عبدالعزيز تشمل رعي الإبل وتجريف التربة

وأوضحت القوات أن عقوبة رعي الإبل تبلغ 500 ريال عن كل متن، داعية إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والشرقية، أو (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مع التأكيد على سرية معلومات المبلّغين.