100 شيف جديد في مطبخ الملايين.. الطُهاة السعوديون يبادرون ويدربون ذوي الإعاقة

حقّق الطُهاةُ السعوديون في منطقة القصيم بـ"مطبخ الملايين" رقمًا قياسيًّا عاليًا في تدريب وتعليم وتأهيل أكثر من 100 شيف من الصغار والكبار والشباب والبنات، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة "متلازمة داون، كفيف، صم، إعاقة فكرية وجسدية"؛ للتألق والتميز، ومن جنسيات مختلفة، والتركيز على السائح.