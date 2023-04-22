استئناف تشغيل خدمة النقل العام بالمدينة المنورة عبر خمسة مسارات

ويهدف مشروع "حافلات المدينة" إلى تقديم خدمات نقل الأهالي إلى عدة وجهات في أرجاء المدينة المنورة خلال دقائق معدودة، وقد ساهم المشروع، الذي تم تنفيذه خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، في الحدّ من الازدحام المروري وسط المدينة المنورة، وتقليص مدة وصول آلاف المستفيدين إلى عدة وجهات، بالمشاركة مع خدمة مشروع "النقل الترددي" الذي تم إيقافه في الأول من شوال بعد صلاة العيد، بعد اكتمال خدماته التي استفاد منها نحو مليون وثلاثمائة ألف مستفيد خلال شهر رمضان.