وزير الصناعة يفتتح معرض "صُنع في السعودية 2025" بمشاركة سورية

وأكد الخريّف أن المعرض يُعد منصة محورية لإبراز تطوّر الصناعة السعودية وجودة منتجاتها، وبناء شراكات نوعية تدعم نمو الصناعات الوطنية، لافتًا إلى أن برنامج "صُنع في السعودية"، الذي أُطلق في عام 2021م برعاية كريمة من سمو ولي العهد، يجسّد طموح المملكة لتكون قوة صناعية رائدة.