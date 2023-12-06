باستفادة أكثر من 62 ألف يمني.. اختتام مشروع الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن

من جانبه، قال "مدخلي": كل ما تقدمه المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وبمتابعة مستمرة من المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، ويأتي انطلاقًا من الدور الريادي للمملكة في العمل الإنساني والتنموي، وتاريخها الحافل بالعطاء لمختلف دول العالم، وامتدادًا لمسيرة الدعم التنموي لليمن منذ عقود.